Brand in Dettinger Firma: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Um kurz nach 3 Uhr war eine Ständerbohrmaschine mit Akku aus bisher nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Durch die Flammen wurde ein Fabrikationsraum nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Karlstein und Kahl waren mit insgesamt 19 Mann vor Ort und konnten den Brand löschen, bevor noch größere Schäden entstanden.

Unterboden beschädigt

Karlstein-Großwelzheim. Am Dienstag gegen 9.15 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Omnibus am Kimmelsteich in Richtung Karlstein. Beim Überfahren einer Baugrube verkeilte sich eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Kunststoffplatte unter dem Bus. Hierdurch wurde dessen Unterboden beschädigt, Schadenshöhe: 5000 Euro.

Karlstein-Dettingen. Am Dienstag um kurz vor 22 Uhr fuhr ein 47-jähriger Busfahrer auf der Hahnenkammstraße in Richtung Bahnhof. Beim Rechtsabbiegen musste er rangieren und blieb dabei an einem abgestellten Anhänger hängen. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Vorfahrtsunfall

Alzenau-Kälberau. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Michelbacher Straße/Hemsbacher Straße entstand am Dienstagabend ein Gesamtschaden von 6000 Euro. Um 18.30 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Hemsbacher Straße und wollte an der Kreuzung zur Michelbacher Straße geradeaus in die Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah er den von links kommenden VW einer 57-jährigen Frau, die auf der vorfahrtsberechtigten Michelbacher Straße fuhr. Er fuhr frontal in die rechte Seite des VW. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Baum beschädigt

Alzenau. Am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr fuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren in der Burgstraße gegen einen kleinen Baum samt Einfriedung. Der Schaden am Baum und der metallischen Einfriedung wird auf 1200 Euro geschätzt.

Zierpflanzen von Friedhof gestohlen

Alzenau-Michelbach. Zwischen Freitag und Montag entwendete ein Unbekannter auf dem Friedhof in Michelbach mehrere Zierpflanzen von einem Urnengrab. Der Schaden beträgt rund 15 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/mm