Brand in Burgsinn  zwei Verletzte mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus

Die beiden Hauseigentümer bemerkten den Brand und konnten sich ins Freie retten. Die Feuerwehren Burgsinn, Fellen und Gemünden hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, so dass sich das Feuer, welches in der Küche ausgebrochen war, nicht ausbreiten konnte. Die beiden älteren Bewohner erlitten Rauchvergiftungen und wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 80.000 Euro beziffert.

11-Jähriger Ladendieb in Lohr

Lohr. In einem Supermarkt in der Lohrer Walter-Senger-Straße versuchte sich am Samstagmittag ein Bub als Ladendieb. Allerdings verhielt er sich dabei so auffällig, dass das Personal auf ihn aufmerksam wurde. Als der Junge an der Kasse von Mitarbeitern angesprochen wurde, lief er zunächst aus dem Geschäft, konnte aber auf dem dazugehörigen Parkplatz gefasst werden. Seine „Beute“ war ein Päckchen Kaugummi. Die Eltern des kleinen Diebs wurden kontaktiert und mussten ihren Spross im Beisein der Streife im Markt abholen. Da der Junge noch im Kindesalter ist, hat der Vorfall keine strafrechtlichen Konsequenzen.





mkl/Polizei Unterfranken