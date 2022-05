Brand in Blankenbach geht glimpflich aus

Dabei handelte es sich um einen aufgestellten Blechcontainer, in dem ein Imker sein Zubehör aufbewahrte. Während der Besitzer zunächst Brandstiftung vermutete, konnte diese durch die Angaben der Feuerwehr Blankenbach entkräftet werden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Container verschlossen und musste aufgrund der Löscharbeiten aufgebrochen werden. Trotzdem brannte der Container vollständig aus und der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Brandursache bleibt zunächst weiter unklar, jedoch ist es nahezu unmöglich den Innenraum des verschlossenen Containers von außen in Brand zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schöllkrippen. Am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr, parkte ein 52-jähriger Mann sein Firmenfahrzeug auf dem Edeka-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße. Als er wieder zu seinem Audi A4 zurückkam wurde er von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen und mitteilte, dass ihm ein weißer Pkw beim Ausparken gegen die linke Fahrzeugfront gefahren wäre. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und konnte weiter noch angeben, dass es sich bei der Fahrerin des weißen Volvo um eine Frau gehandelt hätte. Das Verursacherfahrzeug ist ebenfalls auf eine Firma in Garching zugelassen. Durch den aufmerksamen Zeugen dürfte die Verursacherin zu ermitteln sein, die sich dann mit einer Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auseinandersetzen muss. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.