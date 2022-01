Brand in Aschaffenburger Herrleinstraße: Mann schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand in Aschaffenburg wurde ein Mann schwer verletzt.

Am Samstag kurz nach 10.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnblock in der Aschaffenburger Herrleinstrasse alarmiert. Unter Atemschutz ging die Feuerwehr vor und musste sich gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss verschaffen.

Schnell konnte der Brandherd lokalisiert und gelöscht werden. In der Brandwohnung befand sich auch noch der 63-jährige Wohnungsinhaber, der durch die Feuerwehr gerettet werden musste. Der Mann wurde durch Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Eventuell soll er von dort per Hubschrauber in eine Fachklinik verlegt werden.

Bezüglich der Brandursache und Schadenshöhe hat die Kriminalpolizei noch am Samstag die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Vorsorglich war das komplette Gebäude geräumt worden. Die Bewohner konnten nach gut einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren. Während des Einsatzes waren die Schweinheimer Straße und die Herrleinstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Ralf Hettler