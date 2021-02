Brand in Aschaffenburger Dachgeschosswohnung

Gegen 10.45 Uhr war das Feuer in einer Dachgeschosswohnung gemeldet worden. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei, die zufällig in der Nähe war, versuchte sich noch Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen, musste jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, gingen diese unter Atemschutz in die stark verrauchten Räume vor und stellten fest, dass sich keine Menschen in Gefahr befanden. Auch das Feuer konnte schnell abgelöscht werden.

Vermutlich war der Brand durch einen technischen Defekt eines Fernsehers ausgelöst worden. Vorsorglich wurde das gesamte Gebäude geräumt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Während des Einsatzes war die Hettinger Straße komplett gesperrt.

Ralf Hettler