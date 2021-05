Brand im Sulzbacher Kübler-Ring: Feuer im Heizungskeller

Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr Sulzbach zu einem Brand in den Kübler Ring gerufen. Aus bisher ungeklärten Gründen war es in einem Haus im Bereich des Heizungskellers zu einem Feuer gekommen. Nur unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte in den stark verrauchten Bereich vordringen. Schnell lokalisierten sie die Brandstelle und löschten das Feuer. Anschließend wurde der komplette Bereich mit Hochdrucklüftern entraucht.

Vorsorglich stand ein Rettungswagen bereit, dieser wurde jedoch zum Glück nicht benötigt. Die Hausbewohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude verlassen können und blieben unverletzt. Als Brand-Ursache schließt die Polizei einen technischen Defekt nicht aus. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Während des Einsatzes war der Kübler Ring komplett gesperrt.

mkl/Ralf Hettler