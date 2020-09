Brand in Obdachlosenunterkunft in Miltenberg  mehrere Leichtverletzte

Etwa gegen 21 Uhr war das Feuer in der Unterkunft ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren mit Drehleitern waren im Einsatz, um den Dachstuhlbrand zu löschen. Ein Bewohner musste über eine Drehleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, die übrigen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Einige Bewohner wurden mit verdacht auch Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.

Zwischenzeitlich drohte der Brand auch auf das benachbarte Vereinsheim des Portugiesischen Vereins überzugreifen. Über mehrere Drehleitern zum Löschen des Dachstuhlbrandes unterstützten die Wehren die Trupps, die im Inneren des Gebäudes den Brand bekämpften. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch mehrere Stunden.

Stadt sucht Unterkünfte für Bewohner

In der Zwischenzeit wurden die Bewohner der Unterkunft vorerst in einer Halle für den Hochwasserschutz untergebracht. Noch in der Nacht will die Stadt sich darum kümmern, Notunterkünfte für die Bewohner zu organisieren.

Ebenfalls noch in der Nacht werden Beamte der Kriminalpolizei versuchen, die Brandursache festzustellen.

Nach ersten Einschätzungen dürfte sich der Sachschaden im sechsstelligen Bereich bewegen.

