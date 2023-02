Brand im Alzenauer Industriegebiet

Wie Kreisbrandmeister Markus Fischer meldet, war in einem Betrieb während der Produktion Lithium in Brand geraten. Das gut geschulte Betriebspersonal konnte das Feuer mit einem Pulverlöscher unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen. Die schnelle und gute reaktion der Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit ehrenamtlichen Feuerwehrdienst leisten, verhinderte größeren sach- und gebäudeschaden, so berichtet die Kreisbrandinspektion.

Da das feuer so rasch gelöscht wurde, musste ein Großteil der alarmierten Kräfte icht eingesetzt werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Alzenau kontrollierten mit einer Wärmebildkamera unter Atemschutz die Brandstelle.

Alarmiert waren, laut Kreisbrandinspektion, die Feuerwehren aus Alzenau, Kälberau, Wasserlos, Michelbach, Kahl, Mömbris (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung), Großostheim (AB-Sonderlöschmittel) und zahlreiche Mitglieder der Kreisbrandinspektion. Dem Feuerwehreinsatzleiter Markus Höfler (stv. Kommandant der Feuerwehr Alzenau) standen rund 70 Feuerwehrdienstleistende mit 13 Einsatzfahrzeugen zur Verfügung.

Außerdem vor Ort waren das THW Alzenau mit einem Fachberater (Jochen Stromberg) und der Rettungsdienst mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen, einem Fachberater Sanitätsdienst (Simon Aschenbrenner) und einem Einsatzleiter Rettungsdienst (Heiko Magel).

dc/Bericht der KBI Aschaffenburg