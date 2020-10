Brand eines Nebengebäudes in Steinfeld - Niemand verletzt

Das Feuer in der Karl-Barthels-Straße war am späten Freitagabend um 23.25 Uhr gemeldet worden. Die alarmierten Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus oder andere Nachbargebäude. In dem brennenden Schuppen waren vor allem Holz und Stroh gelagert worden. Während die Bewohner der umliegenden Häuser vorsorglich evakuiert worden waren, wurde der Eigentümer des Schuppens wegen gesundheitlicher Probleme während den Löscharbeiten vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte zur Sicherung der Schadensstelle eine Brandwache.

Die Kriminalpolizei hat noch während den Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken