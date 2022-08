Brand  eines Flurstücks in Mömbris Teil einer Serie?

Zwei Reiter bemerkten am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, ein Feuer auf einer Fläche von circa fünf Quadratmetern neben dem ortsverbindenden Waldweg. Sie verständigten die Feuerwehr, die den Brand glücklicherweise schnell löschen konnte, bevor er sich noch weiter ausbreitete.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und geht derzeit davon aus, dass der Vorfall im Zusammenhang mit den Bränden vom 19. Juli, 20. Juli und 23. Julisteht . Ein in dem Zusammenhang gesuchter Zeuge (Zeugenaufruf vom 27. Juli), der am 20. Juli Fotos von den Löscharbeiten gemacht hatte, hat sich inzwischen bei der Kriminalpolizei gemeldet und steht mit den Ermittlern in Verbindung.

Die Kripo hofft auch in diesem Fall auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in dem Waldgebiet zwischen Molkenberg und Kleinhemsbach, aber auch im Zusammenhang mit den anderen Bränden, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich dringend unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Fahrraddiebstahl in Mömbris - Wer kann Hinweise geben?

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Mittwochs hat ein bislang Unbekannter einen Opel Adam in der Dalbergstraße beschädigt. Zu der Tat muss es zwischen Mitternacht am Dienstag und Mitternacht am Mittwoch gekommen sein. Ein noch unbekannter Täter hat an dem Fahrzeug die hintere, kleine Scheibe eingeschlagen, die zur Fahrbahnseite gerichtet war. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.