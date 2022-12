Brand einer Maschine sorgt in Alzenau für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte in Alzenau zum Brand einer Maschine in einer Werkshalle an.

Gegen 16.30 Uhr war eine Maschine in einer Werkshalle eines Recycling-Unternehmens in der Siemensstraße in Brand geraten, was für starke Rauchentwicklung sorgte. Löschversuche der Mitarbeiter verliefen erfolglos, woraufhin alle Beschäftigten das Gebäude verließen und sich in Sicherheit brachten.

Die Feuerwehr rückte mit massiven Kräften an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen sowie eine Ausweitung verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über längere Zeit hin. Anschließend wurde die Halle rauchfrei geblasen.

Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, musste jedoch nicht aktiv werden: Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Die Polizei schließt als Brandursache einen technischen Defekt nicht aus. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor, sie dürfte sich jedoch mindestens im fünfstelligen Bereich bewegen.

