Feuer auf Spielplatz im Elsenfelder Beachpark gelegt 

Der Zeuge entfernte die Matratze und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte nach Eintreffen den Brand löschen. Nach Angaben der Feuerwehr muss die Matratze bereits gegen Mitternacht angezündet worden sein. Durch die ermittelnden Polizeibeamten wurde weiteres Brandmaterial unter dem Holzhaus festgestellt, das den Brand begünstigen sollte.

Die Polizei Obernburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hierfür bittet sie Zeugen, die in der Zeit zwischen 23 Uhr und 2 Uhr verdächtige Personen in diesem Bereich festgestellt haben, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0



Polizei Obernburg/mm