Brand an Lüftungsanlage von Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg

Ein hoher Sachschaden ist bei einem Brand in der Würzburger Straße in Aschaffenburg entstanden.

Gegen 17 Uhr wurde das Feuer auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Aus bisher ungeklärten Gründen war hier eine Abluftanlage in Brand geraten. Schnell konnte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Gebäude selbst verhindern. Die Bewohner mussten das Gebäude räumen, konnten aber kurze Zeit später wieder zurückkehren. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch den Einsatz kam es in der Würzburger Straße zwischen Herrleinstraße und dem Kreisverkehr am Schöntal zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ralf Hettler