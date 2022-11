Brand an einem Wohnhaus in Mespelbrunn-Hessenthal

In der Nacht zum 03.11.2022 kurz nach 1:30 Uhr hatte eine Bewohnerin des Haues nochmals Rauch wahrgenommen. Da die Befürchtung bestand, dass sich der Brand am Abend auch bisher unbemerkt in den darüber liegenden Dachstuhl ausgebreitet hat, wurde daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Durch die Feuerwehr wurde zur weiteren Kontrolle das Dach oberhalb der Brandstelle abgedeckt und der Bereich innen (Spitzboden) und außen mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Auch der verbrannte Rollladen wurde ebenfalls entfernt und der Rollladenkasten überprüft.

Die anwesende Polizei hat Ermittlungen zur Schadensursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/lady