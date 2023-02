Brand: 22-jähriger Wertheimer beim Löschen verletzt

Am frühen Donnerstag gegen 2.45 Uhr ist aus bisher unbekannter Ursache ein Brand auf dem Balkon eines Gebäudes im Berliner Ring im Wertheimer Stadtteil Wartberg entstanden. Eine Couch auf dem Balkon hatte Feuer gefangen.

Die Anwohner schafften es eigenständig, das Feuer zu löschen. Der 22-Jährige Wohnungsinhaber trug leichte Verletzungen davon und wurde durch Rettungskräfte behandelt. Die Feuerwehr stellte den weiteren Brandschutz sicher und räumte die umliegenden Wohnungen

Autoreifen manipuliert

Bad Mergentheim. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem in den vergangenen Wochen gleich zwei Mal der Reifen eines Pkws in Bad Mergentheim platzte. Der Fahrer stellte sein Auto am 11. Januar sowie am 27. Januar auf dem P+M-Parkplatz in der Wachbacher Straße an der Abzweigung zur Kreisstraße 2887 ab.

Nachdem der Besitzer danach Zuhause in seine Einfahrt ein- beziehungsweise ausfuhr, bemerkte er, dass der Reifen Luft verlor. Letztlich platzte in beiden Fällen der Reifen an der Ein- und Ausfahrt. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach dem zweiten Vorfall untersuchte der Besitzer die Reifen genauer und konnte jeweils einen Einstich, um welchen ein kreisrunder Abdruck zu erkennen war, feststellen.

Offensichtlich hatte ein Unbekannter mit einem Werkzeug diese Einstiche verursacht, sodass die Reifen nach und nach Luft verloren und letztendlich platzten. Nur aus Zufall kam es zu keinem Unfall mit Sach- oder sogar Personenschaden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Zwei mal Totalschaden

Werbach. Zwei wirtschaftliche Totalschäden an Pkws sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Werbach. Der Fahrer eines Mazdas befuhr gegen 6.15 Uhr die Mühlgasse in Nicklashausen. An der Einmündung zur Wertheimer Straße, wollte er nach links in diese einbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Toyota-Lenker, der die Wertheimer Straße von Gamburg in Richtung Nicklashausen befuhr. Es kam zur Kollision der Wagen, wodurch an beiden die Airbags auslösten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro und sie wurden abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.