Boxberg: 120 km/h zu schnell auf der Autobahn

Dabei unterschritt er gegen 14 Uhr bei Geschwindigkeiten von 180 km/h den Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug deutlich. Während der Weiterfahrt erreichte der 35-Jährige auf regennasser Fahrbahn Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Da die Fahrbahn nass war, waren in diesem Bereich maximal 80 km/h erlaubt. Eine zivile Streifenbesatzung in einem Videofahrzeug dokumentierte das Fehlverhalten des Mannes und hielt ihn kurze Zeit später an. Der 35-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro rechnen, wobei dem Mann bei einer so deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung vorsätzliches Handeln vorgeworfen werden kann und sich das Bußgeld mindestens verdoppelt. Hinzu kommen noch Punkte im Fahreignungsregister, ein Fahrverbot und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis.

Polizeimeldung Kreis Main-Tauber