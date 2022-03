Bollerwagen vor Karlsteiner Kindergarten gestohlen

Am Freitagmittag, zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr, wurde ein dunkler Bollerwagen der Marke Starkwerk in der Hahnenkammstraße im Wert von circa 120 Euro entwendet. Die 62jährige Besitzerin ließ den Wagen ca. 10 Minuten unbeaufsichtigt, um ihre Enkelkinder aus dem dortigen Kindergarten abzuholen. In dieser Zeit wurde der Bollerwagen durch eine unbekannte Person entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Mömbris

Mömbris - Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Nissanfahrer die Staatsstraße 2305 von Niedersteinbach in Richtung Alzenau, als ihm im Bereich einer langgezogenen Kurve ein größeres Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Durch den Kontakt beider linker Außenspiegel entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Leitpfosten in Krombach beschädigt

Krombach - Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße AB 18 zwischen Dörnsteinbach und Hofstädten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 20jähriger Fahrer eines Volkswagens fuhr in Richtung Dörnsteinbach, als er aufgrund starken Tauens nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro an einem Leitpfosten.