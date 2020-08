Böse Worte und handfester Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger in Schöllkrippen

Im verkehrsberuhigten Bereich der Lindenstraße gerieten am Mittwochmorgen zwei Verkehrsteilnehmer aneinander.

Ein 64-jähriger Lada-Fahrer gab einem 60-jährigen Fußgänger ein Hupsignal, da dieser - nach dessen Auffassung - ohne erkennbaren mittig in der Fahrbahn lief. Daraufhin kam es zu einer verbalen - als auch körperlichen - Auseinandersetzung. Des Weiteren wurde der Wagen des 64-jährigen durch seinen Kontrahenten beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1.400 Euro. Im Verlauf der Streitigkeit wurden die beiden Beteiligten leicht verletzt. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Reifenplatzer auf St2305 - Auto prallt in Leitplanke

Alzenau - Auf der St2305 fuhr, am Mittwochnachmittag, ein 73-jähriger mit seinem Pkw in Richtung Mömbris. Im Bereich der Einmündung „Am Birkenberg“ brach sein Fahrzeug nach links aus und kollidierte mit der dortigen Außenleitplanke. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte der linke Vorderreifen und der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung war die FFW Michelbach im Einsatz. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Radfahrerin stürzt in Blankenbach und wird leicht verletzt

Blankenbach - Eine 57-jährige E-Bike Fahrerin befuhr, am Mittwochnachmittag, den Kleeweg in Richtung Schöllkrippen. In diesem Bereich ist die Fahrbahndecke nach Bauarbeiten teilweise noch nicht vollständig wiederhergestellt. An einer sog. „Fräßkante“ verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.- Euro.

Auffahrunfall in Alzenau

Alzenau - Am Mittwochnachmittag kam es in der Hanauer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte zu einem Auffahrunfall. Eine 42-jährige Mini Cooper-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende 28-jährige VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr gegen das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau