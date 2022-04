Böller in Toilettenhäuschen am Obernburger Skaterplatz gezündet

Am 04.04.22, gegen 20.30 Uhr, stellte ein Zeuge im Bereich des Skaterplatzes am Salztrögweg einen lauten Knall fest. Im Weiteren konnte der Zeuge an einem mobilen Toilettenhäuschen in diesem Bereich eine leichte Rauchentwicklung feststellen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass ein Böller in dem Toilettenhäuschen gezündet wurde und so die Plastikverkleidung beschädigt wurde. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise auf die unbekannten Täter.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Niedernberg

Niedernberg, Lkr. Miltenberg Am 04.04.22, gegen 18:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße der Fahrer eines Ford bei einer Verkehrskontrolle mit drogentypischen Auffälligkeiten festgestellt. Deshalb wurde beim Fahrer eine ärztliche Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt. Den Fahrer erwarten ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße.

Diebstahl von Katalysatoren in Elsenfeld - Polizei sicht Zeugen

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Vom 03.04. auf den 04.04.22, vermutlich in den Nachtstunden, wurde in der Karl-Ballmann-Straße von einem geparkten silbernen Opel Astra der Katalysator vom Unterboden des Pkw herausgeschnitten. Ein weiterer Katalysator wurde von einem roten Opel Astra in der Straße „Vordere Hart" im gleichen Zeitraum durch unbekannte Täter entwendet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg