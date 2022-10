BMW X 6 in Seligenstadt entwendet

Zwischen 23.15 und 9 Uhr stahlen sie in der Aschaffenburger Straße einen BMW X6. Der weiße SUV war vor dem Haus im Bereich der 90er-Hausnummern abgestellt. An dem X6 waren OF-Kennzeichen angebracht.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.



Diebe im Industriegebiet unterwegs, ohne Beute entkommen



Freigericht/Somborn. Am vergangenem Wochenende versuchten Unbekannte in die Räume einer Firma in der Borsigstraße einzudringen, indem sie offenbar zunächst an Fenstern hebelten und schließlich auf dem Dach die Blechvorrichtungen abmontierten. Aus unbekannten Gründen beendeten sie die weitere Tatausführung und flüchteten. Wie sich später herausstellte, hatten sich die Diebe, bei denen es sich um zwei Männer mit dunkler Kleidung handeln soll, in der Zeit zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Samstag, 1.15 Uhr, im Bereich der Borsigstraße an geparkten Autos vergebens zu schaffen gemacht. Auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße gelang es ihnen, einen Transporter mit Aschaffenburger Kennzeichen zunächst mitzunehmen. Diesen mussten ließen sie jedoch bisher unbekannten Gründen in der Straße "Wehrweide" zurück. Die Diebe verursachten einen Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.