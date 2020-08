BMW überschlägt sich auf der A3 bei Bessenbach - Fahrer schwer verletzt

Gegen 10 Uhr kam der 83-Jährigen in Fahrtrichtung Frankfurt bei regennasser Fahrbahn mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und schlug mehrfach in die dortige Betonleitwand ein. Von dieser abgewiesen, rutschte der BMW X1 auf der rechten Fahrzeugseite über alle drei Fahrstreifen der Autobahn um dort mit der rechten Betonleitwand zu kollidieren. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam schwer beschädigt, quer zur Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Der alleinige Insasse und schwer verletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehren Bessenbach und Waldaschaff, sowie einem Notarzt erstversorgt. Die A3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Landung eines Rettungshubschraubers für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff durch Kräfte des THW und der Autobahnmeisterei ausgeleitet. Es entstand im Ferienrückreiseverkehr ein erheblicher Stau, welcher die Umleitungsstrecken stark beeinflusste. Der entstandene Gesamtschaden am BMW, Leitwänden und Fahrbahn liegt bei mehreren zehntausend Euro.

mkl/VPI Aschaffenburg