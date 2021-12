BMW trotz Vollsperrung in Marktheidenfeld durchgefahren

Ein 73-jähriger BMW-Fahrer furh am Mittwoch gegen 13 Uhr befuhr die Mitteltorstraße in Marktheidenfeld entlang. An der Ecke zu einem Bekleidungsgeschäft werden derzeit Pflasterarbeiten durchgeführt und somit ist keine Durchfahrt möglich. Der Fahrer ignorierte dies und versuchte trotz Vollsperrung durchzufahren. In der Folge blieb er an einer Hauswand hängen und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zusätzlich streifte er noch einen Kleidungsständer wodurch noch ein Sachschaden von circa 300 Euro entstand. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nachdem der Fahrer ermittelt werden konnte erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Mit Lkw an Scheune in Esselbach hängengeblieben

Ein Anwohner hörte am Donnerstagmorgen gegen 09:15 Uhr in seiner Wohnung einen lauten Knall auf der Straße. Er lief daraufhin auf die Straße und konnte Schäden in Höhe von circa 500 Euro an der Regenrinne und einem Ziegelscheunendach seines Anwesens sowie an einem Stromverteilerkasten feststellen. Er nahm noch das Heck eines wegfahrenden Lastwagens wahr. Glücklicherweise konnte er die Aufschrift und machte sich auf den Weg zur Firmenanschrift. Dort konnte der Geschädigte den Laster mit einem frischen Unfallschaden im Heckbereich schnell ausfindig machen und rief die Polizei. Nun erwartet den Laster-Fahrer ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.