A3 bei Waldaschaff: BMW schleudert in die Böschung

Auf der Höhe von Waldaschaff touchierte er zunächst den linksseitigen Bordstein an der Mittelschutzwand, fuhr dabei in das dortige Schotterfeld und schleuderte anschließend über alle Fahrstreifen nach rechts in die dortige Böschung. Er kam schließlich halb auf dem Seitenstreifen stehend zum Stillstand. Die Feuerwehr Waldaschaff war zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Der rechte Fahrstreifen musste für rund 45 Minuten gesperrt werden. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde abgeschleppt. Durch den Unfall wurden Steine aufgewirbelt, welche auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden und dort einen VW Passat an der Front beschädigten. Der Gesamtschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Zweimal Fahren unter Drogeneinfluss

Weibersbrunn, Ein 31-jähriger Fiat-Fahrer wurde am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der A3-Rastanlage bei Weibersbrunn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte schließlich den Konsum von Betäubungsmitteln am Vorabend ein. Der 31-Jährige musste sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen. Außerdem wurde der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Waldaschaff, Am Samstagabend Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer die unorthodoxe Fahrweise eines Opel auf, der auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, und verständigte daraufhin die Polizei. Das betreffende Fahrzeug konnte um 17 Uhr an der Anschlussstelle Weibersbrunn einer Kontrolle zugeführt werden. Der 33-jährige Fahrer wies drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf mehrere Betäubungsmittel. Der 33-jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da der 33-jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt und zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben.