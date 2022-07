BMW rutscht bei Kreuzwertheim aus der Kurve

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 23.30. Insbesondere nach einer längeren Trockenphase sind die Fahrbahnen oft durch Staub verschmutzt. Dieser bildet bei einsetzendem Regen sehr oft einen Schmierfilm der die Haftung der Reifen herabsetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro

Verkehrsunfallflucht in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, den 20.07.2022, gegen 16.40 Uhr, beobachtete eine 42-Jährige Verkehrsteilnehmerin, wie der Fahrer eines weißen BMW mit MSP-Kennzeichen kurz nach dem Kreisel der Nordbrücke in Fahrtrichtung Zimmern, nach rechts gegen die Leitplanke kam. Obwohl sein Pkw und die Leitplanke beschädigt wurden, fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch die Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen abgelesen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Fahrereigenschaft führt nun die PI Marktheidenfeld.

Wenn Liebe blind macht, vermehrte Wildunfälle

Marktheidenfeld, Lkr. Main Spessart. Schon in den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Wildunfälle, insbesondere mit Rehwild, sprunghaft an. Bewegte in der Trockenheit vor allem das bessere Nahrungsangebot das Wild zum queren der Straßen, beginnt in diesen Wochen die alljährliche Brunft des Rehwilds. Rehböcke treiben beim Liebesspiel ihre auserwählte Geis eine Zeit lang umher, bevor sie erhört werden. Auch kommt es unter Rehböcken zu erbitterten Revierkämpfen. Das Rehwild quert deshalb sehr oft liebesblind die Fahrbahnen. Es ist deshalb wieder vermehrt mit Wild an und auf den Straßen zu rechnen.

dc/Polizei Marktheidenfeld