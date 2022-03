BMW rutscht bei Kleinwallstadt in eine Wiese - Fahrer flüchtet zu Fuß

Der Fahrer war mit seinem leistungsstarken BMW von Hofstetten in Richtung Eichelsbach unterwegs. Das Heck war in einer Linkskurve ausgebrochen woraufhin sich der Wagen um rund 180 Grad dreht und seitlich rutschend nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde ein Leitpfosten umgefahren und beschädigt.

Das Fahrzeug rutschte anschließend noch etwa 150 Meter über eine nasse Wiese, bevor es von einer Hecke gebremst wurde und liegen blieb. Der 38-jährige meldete jedoch den Unfall, trotz entstandenen Fremdschaden, nicht der Polizei und ließ sein Auto versperrt zurück.

Der zurückgelassene Pkw wurde später durch andere Verkehrsteilnehmer gemeldet. Dem Autofahrer erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand am Leitpfosten ein Schaden von etwa 100 Euro. Am Verursacherfahrzeug entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Fahrrad in Klienwallstadt gestohlen

Kleinwallstadt, Ankergasse Von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes, wurde in der Ankergasse in Kleinwallstadt ein Herrenrad der Marke Kalkhoff in der Farbe Grau entwendet. Das Rad war an einem dortigen Fahrradständer mit einem Zahlenschloss gesichert. Sowohl Fahrrad, als auch das Schloss wurden durch den unbekannten Täter mitgenommen. Das Rad hat einen Wert von eund 200 Euro

Unfall mit Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in Elsenfeld

Elsenfeld, Erlenbacher Straße / St2308 Am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Stachus in Elsenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem im Einsatz befindlichen Fahrzeug der FFW Elsenfeld. Das Einsatzfahrzeug, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, wollte nach links in Richtung Feuerwehrhaus abbiegen und fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Eine von der Mainbrücke kommende Verkehrsteilnehmerin fuhr zum gleichen Zeitpunkt bei Grünlicht über die Kreuzung. Trotz Ausweichversuche des Einsatzfahrzeugführers und der Autofahrerin, kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0