Geparkter Wagen in Zellingen angefahren

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah aus Unachtsamkeit am Donnerstag gegen 19:00 Uhr in der Tiefenbacher Straße in Zellingen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf das Fahrzeuge auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt