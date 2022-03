BMW rast durch Hanau - Polizei sucht Zeugen und Gefährdete

Der Fahrer aus Kiedrich muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs "durch grob verkehrswidrig und rücksichtslos zu schnelles Fahren" sowie der Straßenverkehrsgefährdung "durch grobes Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen" verantworten. Die Polizei sucht Fußgänger und Verkehrsteilnehmer, die gegen 0.30 Uhr, durch die Fahrweise des X6 M50 D (mit RÜD-Kennzeichen) mutmaßlich gefährdet wurden.

Gegen 0.20 Uhr fiel der Streife im Kreisel Kurt-Blaum-Platz der BMW auf. Der Fahrer soll mit hoher Geschwindigkeit und ohne Blinkerbenutzung auf die Nürnberger Straße herausgefahren sein. Der Streifenwagen fuhr hinterher, um das Fahrzeug an geeigneter Stelle zu kontrollieren. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone, dann in die Straße "Am Markt" gefahren sein und zunächst aufgrund der Anhaltesignale der Polizei gestoppt haben. Als die Beamten zur Kontrolle ausgestiegen waren, hätte der Fahrer erneut Gas gegeben und in der Steinheimer Straße an einem Fußgängerüberweg trotz der bereits auf der Straße befindliche Personen nicht angehalten.

Die Fußgänger wären akut gefährdet gewesen. Auch in der Krämerstraße hätte der BMW im verkehrsberuhigten Bereich ein zu hohes Tempo gehabt. Die Polizei bittet Betroffene und Zeugen, die die Fahrweise durch die Innenstadt gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Polizei fasst Diebe vom Groß-Umstädter Wertstoffhof

Groß-Umstadt (ots) - Nachdem ein Wertstoffhof in der Dieburger Straße am Sonntagabend (13.3.) in das Visier Krimineller rückte, konnte die Polizei einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen.

Gegen 20 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich mindestens zwei Personen unberechtigt auf dem Gelände aufhalten sollen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte im Feldgebiet einen flüchtigen 36-jährigen Tatverdächtige stoppen und vorläufig festnehmen. Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen und mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnte ein zweiter Tatverdächtiger, ein 41 Jahre alter Mann, der sich in Richtung Bundesstraße 45 vom Tatort entfernte, festgenommen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie keine Beute. Ob sie es auf Elektroschrott abgesehen hatten und ob noch weitere mögliche Tatverdächtige involviert waren, muss noch geprüft werden. Das tatverdächtige Duo musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.