Gegen 22.30 Uhr war der 24-Jährige von der Römerstraße kommend in Richtung Waldweg unterwegs. In Höhe der Abzweigung zur Großwallstadter Straße kam der junge Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte in ein Buswartehäuschen und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Eine Stahltraverse des Wartehäuschens durchschlug die Windschutzscheibe in den Fahrgastraum.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten Ersthelfer den Fahrer bereits aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in eine Frankfurter Klinik eingeliefert.

Die Feuerwehr Niedernberg sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn.

Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ortsdurchfahrt war für gut drei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Ralf Hettler