+9 weitere Bilder Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Lindestraße

Gegen 9 Uhr war ein Peugeot-Fahrer auf der Bavariastraße in Richtung Gewerbegebiet Bahnweg unterwegs. An der Kreuzung zur Lindestraße übersah er vermutlich einen von rechts kommenden BMW. Dieser prallte in die Seite des Peugeots. Durch den Zusammenstoß drehte sich der BMW und kam in der Fahrbahnmitte zum Stehen.

Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Peugeot-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler