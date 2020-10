BMW prallt auf A3 bei Aschaffenburg gegen Leitplanke

Der Mann war gegen 17.55 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs und verlor auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Er konnte einen Zusammenstoß mit der Leitplanke nicht mehr vermeiden. An dem Auto entstand ein Schaden von 15000 Euro.

Unfall beim Überholen

Bischbrunn. Zum Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem BMW kam es am Samstag um 01.30 Uhr bei Bischbrunn. Ein 50-Jähriger setzte zum Überholen eines Lkw an, wechselte hierzu den Fahrstreifen und übersah einen Pkw auf der linken Spur. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Kleinbus-Fahrer ohne ausreichende Fahrerlaubnis

Hösbach. Zwei Männer aus dem Ruhrgebiet waren am Freitag um 15.55 Uhr jeweils mit einem baugleichen Kleinbus mit insgesamt 16 Sitzen auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Bei der Kontrolle an der Ausfahrt Hösbach legten beide Fahrer den Beamten der Verkehrspolizei lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vor. Aufgrund der Anzahl der Sitzplätze wäre jedoch ein Führerschein Klasse D1 erforderlich. Die Männer hatten angenommen, dass aufgrund des Fahrzeuggewichtes von 3500 Kilogramm ihr Dokument ausreicht. Bis zum Eintreffen von Ersatzfahrern wurde die Weiterfahrt unterbunden.