BMW prallt bei Rohrbrunn in Leitplanke - zwei Leichtverletzte

Gegen 5 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf der Haseltalbrücke, bei winterlichen Straßenverhältnissen zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Mittelabtrennung prallte. Anschließend schleuderte der BMW über die Autobahn, prallte in die Außenleitplanke und blieb schließlich auf der mittleren Fahrspur stehen.

Während der Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, überstand sein Beifahrer den Unfall mit leichten Blessuren, die Ambulant behandelt werden konnten. Der BMW, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden, musste abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, die von den Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff unterstützt wurden, war die A3 in Richtung Würzburg für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Seit etwa 7 Uhr ist die Strecke wieder frei.

rah