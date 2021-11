BMW prallt bei Bessenbach mehrfach in die Mittelabtrennung

Gegen 21.45 Uhr war der 48-Jährige auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff verlor er auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte mehrfach in die Mittelabtrennung, drehte sich und kam schließlich an der Betongleitwand im Bankett zum Stehen.

Der Fahrer wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieb jedoch unverletzt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An seinem Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere zehntausend Euro summiert. Es musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten sie aus und reinigten die Fahrbahn.

Kurzzeitig musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Ansonsten konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen.

rah