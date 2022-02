BMW prallt auf B469 bei Großwallstadt in die Leitplanke

Am Sonntag gegen 21.45 Uhr kam es auf der B469 Höhe Großwallstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 21-jähriger war dort mit seinem BMW in Richtung Miltenberg unterwegs als er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schleuderte von der rechten Spur nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Nach einigen Hundert Metern kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Obernburg wurde als Grund für den Unfall eine nicht an das Wetter angepasste Geschwindigkeit festgestellt. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 3300 Euro.

dc/Meldung der Polizei Obernburg