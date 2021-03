BMW ohne Kennzeichen flüchtet vor Polizei aus Stadtprozelten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen Mitternacht eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg auf einen BMW in Dorfprozelten aufmerksam. Der Wagen fuhr ohne angebrachte amtliche Kennzeichen auf der Hauptstraße entlang.

Im weiteren Verlauf einer geplanten Anhaltung, unter Einsatz des Blaulichts und später auch des Martinshorns beschleunigte der BMW. Durch Ausbremsmanöver mit anschließendem Beschleunigen, versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen. In Neuenbuch kam es dann infolge der Fahrmanöver zu einem Auffahrunfall.

Der flüchtende BMW wurde in einer scharfen Rechtskurve durch den Streifenwagen touchiert. Während am Dienstfahrzeug unter anderem die Motorhaube beschädigt wurde, entfernte sich der BMW mit einem Heckschaden. Bei der nun weitergehenden Flucht, wurde der Kreisverkehr in Stadtprozelten entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch den flüchtenden Fahrer des BMWs durchfahren. Der Wagen entfernte sich weiterhin mit hoher Geschwindigkeit und setzte sich letztendlich in Breitenbrunn endgültig von der Streife ab.

Weitere Ermittlungen hat die Fluchtfahndung der Verkehrspolizei Aschaffenburg aufgenommen Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet unter der Rufnummer 06021/857-2530 um Hinweise.

Wer kann Angaben zum Fahrzeug, Fahrer oder Abstellort des Fahrzeugs machen oder wurden Sie durch das Fluchtverhalten behindert, gefährdet oder darüber hinaus sogar geschädigt?

gestohlen Fahrrad in Amorbach

Amorbach: In der Zeit vom 18.03.2021, 19:15 Uhr - 19.03.2021, 17:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter zwei Trekking-Fahrräder, welche an der Hauswand eines umzäunten Grundstücks im „Neuen Weg" abgestellt waren. Der Gesamtwert der beiden Fahrräder beträgt ca. 200,- Euro. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Lastwagen-Fahrer schrammt Auto in Miltenberg

Miltenberg: Am 19.03.2021 um 08:12 Uhr touchierte ein 54-jähriger Lastwagen-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug in der Julius-Keppner-Straße rangierte, einen geparkten Wagen. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, welcher umgehend die Polizeiinspektion Miltenberg verständigte. Bei der Unfall-Aufnahme konnte bei dem Lastwagen-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 0,36 Promille. In der Folge wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser muss sich nun wegen einer Gefährdung im Straßenverkehr - infolge Alkohol verantworten.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg