BMW landet bei Miltenberg im Bachlauf - Zwei Schwerverletzte

Kurz nach 22.30 Uhr war ein 25-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2309 von Miltenberg kommend in Richtung Wenschdorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Miltenberg kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW querte die Wenschdorfer Straße, bevor er hinter einem Brückengeländer abhob, vermutlich mehrere Meter in freiem Flug nahm, bevor er nach etwa 20 Metern gegen mehrere Bäume prallte und in einem Bachlauf landete.

Während sich der Fahrer noch selbst befreien konnte musste der 26-jährige Beifahrer von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Beherzte Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten.

Beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer wurde in eine naheliegende Klinik eingeliefert und der Beifahrer musste schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ortsverbindungsstraße war über drei Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler