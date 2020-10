BMW kommt von A3 ab und prallt in mehrere Warnbaken

Am Sonntag kam gegen 21:45 Uhr ein 44-Jähriger aus Unachtsamkeit mit seinem BMW von der A3 in Fahrtrichtung Würzburg bei Weibersbrunn nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der BMW mit mehreren Warnbaken. Anschließend konnte der Fahrer seinen Wagen stark unfallbeschädigt am Einfädelungsstreifen der Rastanlage Spessart Süd zum Stehen bringen.

Der 44-Jährige blieb hierbei unverletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro. Zur Bergung des Wagens musste der Einfädelungsstreifen für etwa 30 Minuten gesperrt werden, hierdurch kam es zu einem Rückstau auf der Rastanlage.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg