BMW kollidiert nahe Laudenbach mit Lastwagen-Anhänger: 41-Jähriger verletzt

Gegen 10 Uhr war ein Lastwagen mit Anhänger auf der B469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Als der Lkw verkehrsbedingt an einer Kreuzung bei Laudenbach anhalten musste, bemerkte dies ein nachfolgender BMW-Fahrer vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Anhängers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 41-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Laudenbach war im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Die Einsatzkräfte reinigten die Fahrbahn. Während der Lastwagen-Fahrer seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, musste der BMW abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs konnte nur ein Fahrstreifen befahren werden.

Ralf Hettler