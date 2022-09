BMW knallt in Aschaffenburg in Garage

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 81-Jährige mit seinem Auto auf einem Parkplatz in der Beckerstraße einparken. Dabei verwechselte er offenbar Gas und Bremse, durchfuhrt eine Hecke, fuhr etwa 20 Meter über eine Wiese und prallte in die Rückseite einer Garage.

Der Anstoß war so heftig, dass der BMW mit der Front in der Garangenwand zum stehen kam und dabei noch einen in der Garage geparkten Opel beschädigte und ihn in das Garagentor drückte.

Glück im Unglück hatte offenbar der BMW-Fahrer. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt und lediglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch die Feuerwehr Aschaffenburg wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und das beschädigte Garagentor demontiert. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen auf weit über 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler