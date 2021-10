BMW in Tauberbischofsheim beschädigt und davongefahren

Bei dem SUV, der auf dem Parkplatz gegenüber des Arbeitsamtes in der Pestalozziallee stand, entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Verursacher. Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/810 zu melden.

Wertheim-Mondfeld: Zusammenstoß mit parkendem Fahrzeug

10.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen in Wertheim-Mondfeld als eine 21-Jährige auf ein parkendes Fahrzeug auffuhr. Die VW-Fahrerin befuhr die Nibelungenstraße in Richtung Freudenberg, als sie vermutlich einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Grandland übersah und auf diesen auffuhr. Ihr Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Fahrraddiebstahl vor dem Supermarkt - Zeugen gesucht

Ein Dieb entwendete in Tauberbischofsheim am Donnerstagmorgen, vor einem Supermarkt, ein Fahrrad. Gegen 9.30 Uhr begab sich der Unbekannte zu dem Einkaufsladen in der Pestalozziallee, setzte sich auf das unverschlossene Fahrrad und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Der Täter wurde bei seiner Tat beobachtet und wie folgt beschrieben:

- Circa 1,60 - 1,70 Meter groß - Männlich - Junges Erscheinungsbild - Hellgraue Jogginghose und weinrotes T-Shirt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341/810 zu melden.