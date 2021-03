BMW-Fahrerin fährt in Stockstadt in Mauer: 8-jähriger Sohn leicht veretzt

Die 85-jährige Fahrerin eines 3er BMW wollte einem von rechts kommendem 1er BMW die Vorfahrt gewähren. Trotz Bremsen stieß die 85-Jährige mit ihrer Fahrzeugfront in die Fahrerseite des 1er BMW im Heckbereich. Nach dem leichten Zusammenstoß verlor die Rentnerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr geradeaus weiter, wo sie an eine gegenüberliegende Hauswand fuhr. Die eintreffenden Retter führten die Dame vorsorglich einem Krankenhaus zu. Die 32-jährige Fahrerin des 1er BMW blieb unverletzt. Allerdings wurde ihr 8-jähriger Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Während der 3er BMW einen erheblichen Frontschaden aufwies, wurde der 1er BMW eher geringfügig beschädigt. Am Wohnanwesen wurden das Mauerwerk sowie der Eingangsbereich und ein Zaun beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich.

Holztür aufgebrochen: Unbekannter bricht in Gartenhäuschen ein

Großostheim.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Dienstag, 11 Uhr hat ein unbekannter Täter die rückwärtige Holztür eines Gartenhauses im Dellweg aufgebrochen. Er hatte sich so lediglich Zugang zu einem Abstellraum verschafft. Dort fand der Täter offenbar nichts Interessantes und verließ ohne Beute die Örtlichkeit. Er hinterließ jedoch Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.