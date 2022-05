BMW-Fahrer verliert in Lohr bei Nässe Kontrolle über sein Auto

Im Ortsteil Wombach war am vergangenen Donnerstagabend ein 21-jähriger BMW-Fahrer unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, verlor er beim Rechtsabbiegen von der Westtangente in die Bgm.-Dr.-Nebel-Str. die Kontrolle über sein Auto und beschädigte ein Verkehrszeichen. An dem Verkehrszeichen und an dem BMW entstand ein Sachschaden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.