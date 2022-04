BMW-Fahrer übersieht Motorrad bei Kahl - Fahrer schwer verletzt

Eine 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr, am Montagnachmittag, auf der ST3308 in Richtung Hanau. Auf Höhe der Abzweigung See-Freigericht-West wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei ein von Hinten kommendes Kraftrad, das gerade links überholen wollte. Der 58-jährige Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Harley-Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Radfahrer wird bei Sturz in Blankenbach verletzt

Blankenbach - Ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer verlor, am Montagnachmittag, auf einem Waldweg in Richtung Waldstraße die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt. Der Radfahrer trug einen Schutzhelm, der eine schwerere Kopfverletzung verhinderte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 100.- Euro.

Unfall im Bikepark Karlstein - Mountainbiker verletzt

Karlstein-Dettingen - Am Montagabend sprang ein 27-jähriger MTB-Fahrer, im Holzweg, über eine Rampe im dortigen Bikepark. Er verlor bei der Landung die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt. Der Mountainbiker wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrradfahrer trug einen Schutzhelm. Am Mountainbike entstand kein sichtbarer Schaden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau