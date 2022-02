BMW-Fahrer überschlägt sich bei Johannesberg

Glück im Unglück hatte ein 19-Jähriger BMW-Fahrer bei Johannesberg. Gegen 21 Uhr war der junge Mann von Johannesberg kommend auf der Staatsstraße 2309 in Richtung Reichenbach unterwegs. Nach einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern seines Autos. Während an seinem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden erstand, blieb der Fahrer unverletzt. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht weiter behandelt werden. Die Feuerwehr Johannesberg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung des Autos stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler