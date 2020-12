BMW-Fahrer nach Unfall bei Eschau leicht verletzt

Gegen 7.30 Uhr war der junge Mann auf der St2308 aus von Hobbach kommend in Richtung Eschau unterwegs, als ihm bei winterlichen Straßenverhältnissen in einer Rechtskurve vermutlich das Heck seines Wagens ausbrach. Der BMW prallte in die Leitplanke und blieb anschließend auf der Straße stehen. Der 19-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die St2308 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

rah