BMW-Fahrer bei Unfall auf A3 bei Waldaschaff schwer verletzt

Der 34-Jährige war kurz vor 3 Uhr auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Am Kauppenaufstieg, zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn überschätzte der junge Mann die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Lastwagens auf der linken Spur. Der BMW-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr ganz und prallte ins Heck des mit Maschinenteilen beladenen Lasters.

Nach dem Zusammenstoß blieb der BMW mitten auf der A3 stehen. Ein Ersthelfer, der noch vor den Rettungskräften am Unfallort eingetroffen war, befreite den Fahrer aus dem Wagen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 24-Jährige anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Bis der BMW geborgen war, musste die A3 in Richtung Würzburg für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Feuerwehr aus Waldaschaff sicherte die Unfallstelle in der Zwischenzeit und reinigte die Fahrbahn.

BMW-Fahrer prallt gegen Lastwagen abei Waldaschaff - Mann schwer verletzt

Die Bergung des schwer beladenen Lastwagens, der auf der rechten Spur stand, zog sich längere Zeit hin. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

rah