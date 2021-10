BMW fährt bei Mömlingen in Gegenverkehr - Keine Verletzten

Ein Kleinwallstädter war hier mit seinem BMW zwischen Mömlingen und Eisenbach unterwegs. Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Nach etwa 15 Metern Fahrt in der Bankette kam der BMW wieder auf die Fahrbahn und steuerte in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Mazda frontal zusammenstieß. Dank Airbags und Sicherheitsgurt konnten alle sechs Insassen ihre schrottreifen Pkw unverletzt verlassen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Die verunfallten Pkw wurden von Abschleppdiensten geborgen, die Feuerwehr Eisenbach war zur Absicherung, Verkehrslenkung und Reinigungsarbeiten im Einsatz.

Betäubungsmittelkonsumenten kontrolliert

Kleinwallstadt. Im Rahmen einer Kontrolle des Bahnhofumfeldes in Kleinwallstadt am Dienstag Abend gegen 21.50 Uhr haben Beamte der PI Obernburg in der Wallstraße zwei Betäubungsmittelkonsumenten erwischt. Diese hatten sich im Bereich des Capmarktes aufgehalten. Als sie von den Beamten angesprochen wurden, versuchten sie, ihre Joints zu entsorgen. Bei einem der beiden Kontrollierten stellten die Polizeibeamten nach der körperlichen Durchsuchung noch eine geringe Menge Marihuana sicher.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Elsenfeld-Rück. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag Nachmittag gegen 13.45 Uhr in der Elsavatalstraße haben Beamte der PI Obernburg einen Schwarzfahrer erwischt. Der 36-Jährige räumte ein, seit 2013 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, was ihn jedoch nicht am Autofahren hinderte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Suzukifahrers.

Kradfahrer verletzt

Niedernberg. Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2313 zwischen Niedernberg und Großwallstadt ist ein Kradfahrer leicht verletzt worden. Der 17-jährige Niedernberger war mit seinem Leichtkraftrad auf den Kreisverkehrsplatz zugefahren. Hier übersah er bei starkem Verkehrsaufkommen das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Pkw und fuhr auf den kurz vor dem Kreisel stehenden Pkw auf. Der Kradfahrer prallte in das hintere linke Fahrzeugheck und wurde von dort nach links in den Gegenverkehr abgewiesen. Hier stieß krachte der Krdfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw Audi zusammen.

Glücklicherweise wurde er hierbei nur leicht verletzt und musste im Erlenbacher Klinikum behandelt werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

sob/Polizei Obernburg