BMW brennt auf A3 bei Stockstadt aus

Gegen 10.30 Uhr ist ein 31-jähriger BMW-Fahrer auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs gewesen. Kurz vor der Mainbrücke bemerkte er technische Probleme an seinem Auto. Er konnte noch auf dem Standstreifen anhalten und sich mit seiner Begleiterin in Sicherheit bringen, bevor Flammen aus dem Auto schlugen.

Rückstau bis hinter das Seligenstädter Kreuz

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Unter Atemschutz brachten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle und löschten ihn ab. Von dem BMW blieb nur ein ausgebranntes Gerippe übrig. Während der Löscharbeiten musste sowohl die Hauptfahrbahn wie auch die Nebenfahrbahn komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis über das Seligenstädter Dreieck hinaus und bis auf die B469 zurück. Beide Insassen blieben unverletzt. Erst kurz nach 12 Uhr normalisierte sich die Verkehrssituation wieder.

Der Schaden summiert sich auf mehr als Zehntausend Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

