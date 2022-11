BMW nach Unfall auf der A3 bei Bessenbach komplett zerstört

Gegen 10.30 Uhr war ein 43-jähriger BMW-Fahrer auf der A3 bei Bessenbach in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und der Kauppenbrücke verlor er auf der regennassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Mittelabtrennung, querte die Fahrbahn und drehte sich mit seinem Fahrzeug mehrfach in der Böschung. Dabei entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden.

Glück im Unglück hatte der Fahrer. Ersthelfer betreuten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Das Team eines Rettungswagens checkte den 43-Jährigen durch, er blieb aber augenscheinlich unverletzt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Wagens musste der Standstreifen und die rechte Spur gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere 10.00 Euro.

Ralf Hettler