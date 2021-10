Bluttat in Laufach: Obduktion abgeschlossen - Neue Erkenntnisse der Polizei

Vater und Tochter tot - die Chronik der Bluttat von Laufach

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fiel im Laufe des Donnerstags eine 47-Jährige einer Gewalttat zum Opfer. Die Frau wurde mit schweren Kopfverletzungen, denen sie wenig später erlag, in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen zu dem Geschehen wurde der 83-jährige Vater der Frau tot in seiner Wohnung aufgefunden. Eine Obduktion des Mannes bestätigte am Montag den Verdacht von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, dass sich der Senior selbst mit einer Schusswaffe das Leben nahm.

