Blumenkübel brennt in Miltenberg

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bürgstadt und Miltenberg mussten am Montag, gegen 00:45 Uhr, zu einem gemeldeten Brand in einem Anwesen in der Hauptstraße ausrücken. Glücklicherweise brannte „nur" ein Blumenkübel auf einer Fensterbank, der jedoch schnell gelöscht werden konnte. Vermutlich ist eine ausgedrückte Zigarettenkippe im Blumenkübel ursächlich. Der entstandene Sachschaden am Fensterrahmen und dem Blumenkasten wird auf etwa 500 Euro geschätzt.